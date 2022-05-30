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دوري أبطال أوروبا

نهائي أبطال أوروبا: يويفا سيعوّض حاملي 2700 تذكرة

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تعهّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بـ"تعويض" حاملي 2700 تذكرة "حُرموا" فرصة مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بين ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، بحسب ما أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية الإثنين.

AFP

وكان النهائي الذي أقيم على ملعب استاد دو فرانس في ضواحي باريس السبت، قد تأخر موعد انطلاقه 36 دقيقة بسبب التوترات خارج الملعب، ومحاولة العديد من المشجعين تسلّق بوابات السياج والدخول بالقوة ما أدى إلى تصدي عناصر الشرطة لهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان.

قالت وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا في مؤتمر صحافي "سألنا يويفا الذي اتفق معنا أن يتم تحديد هؤلاء الأشخاص بدقة وان يحصلوا على تعويض فوري بسبب الإحباط الذي عانوا منه".

وقالت إن 2700 تذكرة "لم يتم تفعيلها" تخصّ مجموعة من الأشخاص اشتروا تذاكر و"حرموا" مشاهدة المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 1-صفر وعزّز رقمه القياسي محرزاً لقبه الرابع عشر.
 

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