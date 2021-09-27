نكونكو نجم لايبزيغ .. موهبة تنتظر دعوة ديشان

وستتجه الأنظار إلى النجم الفرنسي الصاعد مجدّدا عندما يتواجه فريقه مع كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

سجّل اللاعب الذي نشأ في باريس سان جيرمان، ستة أهداف وساهم بشكل مباشر في أربعة أخرى في ثماني مباريات خاضها في مختلف المسابقات.

وبعد بروزه بشكل لافت أمام الـ"سيتينزنس"، عاد طموح نكونكو الدولي ليراوده، بعدما أخفق سابقاً في نيل دعوة من الجهاز الفني لمنتخب الديوك.

ويظهر النضوج على اللاعب بشكل واضح، فهو رغم أدائه الكبير أمام مانشستر التي انتهت بفوز الفريق الإنكليزي 6-3، قال بعد المباراة "قدمت أداءً جيداً، لكنني كنت افضّل الفوز".

وواصل اللاعب مسلسل عروضه القوية في عطلة الأسبوع الأخيرة، عندما قاد فريقه إلى الفوز على هرتا برلين 6-صفر مساهماً بتسجيله هدفين، إضافة الى إحرازه تمريرة حاسمة، علما أنّه كان السبب في الحصول على ركلة جزاء أيضاً لفريقه.

"الفرنسي في حالة جيدة"، هكذا قالت صحيفة بيلد اليومية الواسعة الانتشار، وتابعت "إنه أحد اللاعبين القلائل الذين يقدمون مستوى ثابتاً. أسرع وأكثر خطورة أمام المرمى، ببساطة: إنه نكونكو جديد!".

سرعة 35 كلم/ساعة

يملك مدرب لايبزيغ، الأميركي جيسي مارش، الرأي نفسه قائلاً: "إنه لاعب عظيم بالنسبة لي، إنه يحاول كل يوم أن يتعلم المزيد. إنه ذكي وسريع وحاسم".

وكان مارش نقل نكونكو من مركز الوسط المهاجم، كما كان الحال مع مدرب الفريق السابق يوليان ناغلسمان، إلى اللعب كمهاجم صريح.

ويعوّل المدرب الاميركي على استخدام مهارات نكونكو المتعدّدة، واحداها سرعته الكبيرة. إذ بلغت في مباراة سابقة ضمن البوندسليغا أمام كولن 35.54 كلم/ساعة.

بدوره، قال اللاعب "لطالما كنت سريعًا، ولكن مع تمركزي الجديد، أصبح الامر الآن يأخذ قيمته الكاملة". وفي المباراة الأخيرة أمام هرتا، انتقل اللاعب أربع مرات من الدفاع مباشرة إلى الهجوم، ليجد نفسه وحيداً أمام المرمى، فخسر فرصة هدفين وسجّل هدفاً وكسب ركلة جزاء.

لكنّ اللاعب الفرنسي تمكّن من خطف هدفه الشخصي الثاني، وهذا الهدف أبرز موهبة أخرى لنكونكو، هي دقته الكبيرة في الكرات الثابتة.

يرى مارش إمكانات هائلة في لاعبه "لقد قدّم شهرًا استثنائيًا، ولا يزال لديه مجال للتطوير، ويمكنه أن يصبح لاعباً أفضل، لكنه لاعب أساسي بالنسبة لنا، وهذا أمر مؤكد".

