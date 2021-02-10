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دوري أبطال أوروبا

نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى بوخارست

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي في ذهاب ثمن النهائي إلى بوخارست.

AFP

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأربعاء نقل مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وضيفه تشيلسي الإنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إلى العاصمة الرومانية بوخارست، بسبب الإجراءات المتبعة من الحكومة الإسبانية للحدّ من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد "يويفا" في بيانه، "تاريخ المباراة (23 شباط/فبراير) وموعد إقامتها لم يتبدلا".

وأعرب الاتحاد القاري للعبة عن امتنانه للناديين للدعم المقدم من قبلهما والتعاون الوثيق، إضافة إلى الاتحاد الروماني لكرة القدم للمساعدة والموافقة على استضافة المباراة. 

وكان "يويفا" أعلن نقل مباراتين أخريين في المسابقة العريقة بين لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الإنكليزي وبوروسيا مونشنغلادباخ وضيفه الإنكليزي الآخر مانشستر سيتي الى بودابست عاصمة المجر للأسباب ذاتها.

وكانت الحكومة الاسبانية أعلنت الثلاثاء تمديد حظر الرحلات من كل من المملكة المتحدة، البرازيل وجنوب إفريقيا بدءا من 16 الشهر الحالي حتى 2 آذار/مارس المقبل، بهدف اتخاذ اجراءات صارمة تهدف الى وقف انتشار النسخ المتحورة من فيروس كورونا. 

وهي المرة الرابعة التي تمدد فيها إسبانيا القيود المتعلقة بالقادمين من بريطانيا والتي اعتمدت للمرة الأولى في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.                                                      

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