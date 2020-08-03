نابولي يعلن نتائج الفحوصات بشأن إصابة إنسيني

وأصيب إنسيني في الدقائق الأخيرة من المباراة التي كسبها نابولي أمام لاتسيو 3-1 يوم السبت الفائت في ختام الدوري الإيطالي واستبدل بزميله إلماس (84).

وجاء في بيان نابولي إلى أنّ الفحوصات أثبتت وجود ضرر في وتر العضلة المقربة في فخذه الأيسر، إضافة إلى كدمة في العظام.

وأوضح نابولي أنّ الحالة الصحية للاعب سيتم متابعتها يوماً وراء آخر، وهو ما يترك الأمور غامضة بشأن إمكانية لحاقه بمباراة برشلونة.

وتشير بعض التقارير إلى حاجة اللاعب لقرابة أسبوع للتعافي من مثل هذا النوع من الإصابات، الأمر الذي يضع نابولي في سباق مع الزمن إذ سيحل ضيفاً على الفريق الكاتالوني في 8 الشهر الحالي ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وانتهت مواجهة الذهاب بين نابولي وبرشلونة بالتعادل الإيجابي 1-1.

