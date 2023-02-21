نابولي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

افتتح المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين باب التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 40 بعد أربع دقائق من تصدي حارس فرانكفورت كيفن تراب لركلة جزاء نفذها الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، وأضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي شهدت طرد نجم فرانكفورت، المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو-مواني في الدقيقة 58 بعد تدخله القوي على الكاميروني أنغيسا.

