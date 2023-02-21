English
العربية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

نابولي يضع قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

من قبل

وضع نابولي الإيطالي قدماً في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على مستضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين نظيفين في ذهاب ثمن نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.

Reuters

افتتح المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين باب التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 40 بعد أربع دقائق من تصدي حارس فرانكفورت كيفن تراب لركلة جزاء نفذها الجورجي خفيشا كفاراتسخيليا، وأضاف جيوفاني دي لورينزو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من عمر المباراة التي شهدت طرد نجم فرانكفورت، المهاجم الدولي الفرنسي راندال كولو-مواني في الدقيقة 58 بعد تدخله القوي على الكاميروني أنغيسا.
 

دوري أبطال أوروبا نابولي آينتراخت فرانكفورت
السابق دوري أبطال أوروبا: دي بروين خا
اقرأ
دوري أبطال أوروبا: دي بروين خارج تشكيلة سيتي لمواجهة لايبتسيغ
التالي ريال مدريد يقلب الطاولة على لي
اقرأ
ريال مدريد يقلب الطاولة على ليفربول ويخطو خطوة هامة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
-

آخر الأحداث

>