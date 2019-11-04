نابولي يرنو التأهل وليفربول في مهمة غير صعبة

ويتصدر نابولي برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن ليفربول الثاني، ويحتل سالزبروغ المركز الثالث بثلاث نقاط، وجنك رابعاً بنقطة واحدة.

وعانى نابولي أمام خصمه النمساوي في مباراة الذهاب قبل أن يفوز عليه 3-2، وهو ما يوحي بأن مهمة فريق المدرب كارلو أنشيلوتي لن تكون سهلة، لاسيما وأنه يمر في فترة غير متوازنة في الدوري المحلي، إذ لم يتمكن من الفوز سوى مرة واحدة في آخر خمس مباريات (دوري)، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة كانت السبت في المرحلة الحادية عشرة أمام روما 1-2.

وأظهر سالزبورغ، متصدر بطولته المحلية بدون أي خسارة، خلال موسمه الأوروبي ندية كبيرة، إذ كان خصما قويا حتى خلال لقائه مع ليفربول في الجولة الثانية بعدما عاد من تأخر 0-3 إلى تعادل 3-3، قبل أن ينهي المباراة خاسراً بنتيجة 3-4.

في المقابل، يبدو حامل اللقب أمام مهمة غير صعبة في مواجهة ضيف يحاول التمسك بأمل شبه معدوم بالحصول عن إحدى بطاقتي المجموعة للدور المقبل. وفاز ليفربول 4-1 على جنك في الجولة الماضية خارج أرضه، وتجديد الفوز عليه يضمن له بشكل كبير مكاناً في الدور القادم.

ويدخل الفريق الأحمر المباراة على خلفية تصدره المتواصل للدوري الإنكليزي بفارق ست نقاط عن بطل الموسمين الماضيين مانشستر سيتي، لاسيما بعد فوز كل منهما بصعوبة في المرحلة الحادية عشرة السبت بنتيجة 2-1، ليفربول على أستون فيلا، وسيتي على ساوثمبتون.