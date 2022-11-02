ميلان يقتنص بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بفوز مستحق على زالتسبورغ

وقدم المهاجم الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو عرضاَ مميزاً بتسجيله الهدف الأول من رأسية قوية اخترقت الدفاع وتجاوزت حارس زالتسبورغ فيليب كون (14) ثم ساهم في الهدف الثاني بتمريرة رأسية سحرية وضعها زميله البوسني رادي كرونيتش برأسه في الشباك مع بداية الفترة الثانية وعاد النجم الفرنسي لزيارة مرمى الفريق النمساوي في الدقيقة 57.

ومع نهاية المواجهة، تمكن البرازيلي جونيور ميسياس، الوافد من دكة البدلاء، من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+1.

يذكر أن زالتسبورغ، الذي انتقل للأدوار الإقصائية في مسابقة الدوري الأوروبي، قد أزعج دفاع الفريق اللومباردي في الشوط الأول إلا أن حيوية الفريق الإيطالي كانت سبباً وراء تراجع مستوى أبناء المدرب ماتياس ياسله.

ويحتل ميلان وصافة المجموعة بـ10 نقاط فيما يأتي زالتسبورغ في المركز الثالث بـ6 نقاط.