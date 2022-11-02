ميلان يسعى لحسم تذكرة العبور من بوابة زالتسبورغ

ويأتيكم اللقاء في بث مباشر الساعة 11 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1.

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ريال مدريد 🆚 سلتيك



يوفنتوس 🆚 باريس سان جيرمان



ميلان 🆚 زالتسبورغ



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📱 https://t.co/alkogGtHdW#دوري_أبطال_أوروبا#UCL | #beINUCL pic.twitter.com/KGV10UdZWs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 2, 2022

- لم يخسر ميلان في جميع لقاءاته الثلاثة أمام زالتسبورغ في المسابقة الأوروبية (فاز2 تعادل1)، جاءت جميع هذه المباريات الثلاث في دوري أبطال أوروبا، لقد تعادلوا في المباراة الماضية هذا الموسم (1-1) ، لكن بعد فوزهم في أول مباراتين.

- ستكون هذه ثاني رحلة يقوم بها زالتسبورغ خارج أرضه لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا، كانت الهزيمة السابقة 0-3 في سبتمبر 1994، حيث سجل ماركو سيموني ثنائية الشوط الثاني لأصحاب الأرض.

- خسر ميلان مباراة واحدة فقط من بين 12 مباراة له ضد الأندية النمساوية في جميع المسابقات الأوروبية (فاز8 تعادل3)، ولم يخسر في كل من آخر ثماني مباريات (ف6 ت2) على أرضه، لم يخسر ميلان حتى الآن ضد الفرق النمساوية في أوروبا (ف4 ت1)، حيث سجل 19 هدفًا في خمس مباريات (3.8 لكل مباراة).



