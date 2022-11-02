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دوري أبطال أوروبا

ميلان يسعى لحسم تذكرة العبور من بوابة زالتسبورغ

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سيسعى ميلان لضمان ورقة التأهّل إلى دور الستّة عشر عند استقباله زالتسبورغ ورغم حاجّة الفريق الإيطالي لنقطة واحدة تبقى المهمّة محفوفة بالمخاطر لا سيما بعد الهزيمة في الدوريّ أمام تورينو وتراجع مستوى الفريق وعدم قدرة بعض لاعبيه على صناعة الفارق.

Reuters

ويأتيكم اللقاء في بث مباشر الساعة  11 ليلاً بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1.

-  لم يخسر ميلان في جميع لقاءاته الثلاثة أمام زالتسبورغ في المسابقة الأوروبية (فاز2 تعادل1)، جاءت جميع هذه المباريات الثلاث في دوري أبطال أوروبا، لقد تعادلوا في المباراة الماضية هذا الموسم (1-1) ، لكن بعد فوزهم في أول مباراتين.

 - ستكون هذه ثاني رحلة يقوم بها زالتسبورغ خارج أرضه لمواجهة ميلان في دوري أبطال أوروبا، كانت الهزيمة السابقة 0-3 في سبتمبر 1994، حيث سجل ماركو سيموني ثنائية الشوط الثاني لأصحاب الأرض.

-  خسر ميلان مباراة واحدة فقط من بين 12 مباراة له ضد الأندية النمساوية في جميع المسابقات الأوروبية (فاز8 تعادل3)، ولم يخسر في كل من آخر ثماني مباريات (ف6 ت2) على أرضه، لم يخسر ميلان حتى الآن ضد الفرق النمساوية في أوروبا (ف4 ت1)، حيث سجل 19 هدفًا في خمس مباريات (3.8 لكل مباراة).


 

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