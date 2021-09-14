ميسي يتأهب لخوض باكورة مبارياته القارية مع سان جيرمان

بعد نحو عقدين من الزمن حقق فيهما المجد تلو الآخر، انتقل أفضل لاعب في العالم ست مرات إلى الفريق الباريسي ليلمّ الشمل مجددا مع زميله السابق البرازيلي نيمار.

وأعلن النادي الثلاثاء تشكيلته التي تحل على بروج، وتضم إلى ميسي (34 عاماً) ونيمار أغلى لاعب في العالم، إضافة إلى الهداف الشاب كيليان مبابي الذي بقي مع الفريق الباريسي رغم محاولات ريال مدريد الإسباني ضمه قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية.

ويخوض سان جيرمان أسهل مبارياته على الورق الأربعاء، كونه وقع في مجموعة نارية تضمّ مانشستر سيتي بطل إنكلترا ووصيف البطولة القارية بالإضافة إلى لايبزيغ الألماني اللذين يلتقيان على أرض الأول.

وستكون مواجهتا الدور الأول بمثابة بروفة قبل قمة مبكرة في الثانية، تجمع سان جيرمان وسيتي في باريس.

وكان فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا قد أقصى سان جيرمان من نصف نهائي النسخة الماضية.

وقال مدرب سان جيرمان الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو: "من المميز دوماً (مواجهة سيتي) لأنه أحد أفضل الأندية في أوروبا".

ويفتقد بوتشيتينو لاعبه وسطه الإيطالي ماركو فيراتي المصاب بركبته مع منتخب بلاده بطل أوروبا. ويغيب فيراتي "عشرة أيام على الأقل" بحسب سان جيرمان.

وإلى فيراتي يفتقد متصدر الدوري الفرنسي، الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا لإيقافه وقلب الدفاع المخضرم، الوافد الجديد، الإسباني سيرخيو راموس لإصابة بربلة ساقه.

وبحسب سان جيرمان، عاد مدافع ريال مدريد السابق إلى التمارين الفردية في أرض الملعب.

ويحقق سان جيرمان بداية نارية في الدوري المحلي حيث يسعى إلى استعادة لقبه من ليل، إذ فاز خمس مرات من أصل خمس مباريات ليبتعد بفارق أربع نقاط عن أنجيه الثاني.

من جهته، يخوض الطرف الثاني القوي في المجموعة مانشستر سيتي، مواجهة لايبزيغ بعد تعويضه دعسته الناقصة مطلع الدوري المحلي وخسارته أمام توتنهام بثلاثة انتصارات متتالية وضعته في المركز الخامس.

وخلافا للموسم الماضي عندما حلّ وصيفا لبايرن ميونيخ في الدوري الألماني، تراجع لايبزيغ كثيرا وخسر 3 مرات في أول أربع مباريات، بعد فقدان مدربه يوليان ناغلسمان ولاعب وسطه وقائده الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر وقطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو لبايرن ميونيخ.

