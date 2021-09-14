ميسي ونيمار ضمن قائمة سان جيرمان لمواجهة كلوب بروج

ويحل باريس سان جيرمان ضيفاً على فريق كلوب بروج البلجيكي غداً الأربعاء ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى.

غياب فيراتي

وفي السياق ذاته أعلن سان جيرمان بشكل رسمي أنه سيخوض مباراته أمام بروج من دون نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي، وذلك لإصابة ستبعده عن الملاعب "10 أيام على أقل تقدير".

وكشف الفريق الباريسي أن فيراتي المتوج مع إيطاليا بكأس أوروبا هذا الصيف يعاني من "كدمة في ركبته اليسرى" تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

وسيغيب فيراتي بالتالي عن مباراة الدوري المحلي الأحد ضد ليون، كما أن مشاركته في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري الأبطال ضد مانشستر سيتي الإنكليزي في 28 أيلول/سبتمبر غير مضمونة.

والى جانب فيراتي، يفتقد سان جيرمان في رحلته البلجيكية إلى الأرجنتيني أنخل دي ماريا للإيقاف والوافد الجديد الإسباني سيرخيو راموس لإصابة في ربلة الساق حرمته حتى الآن من تسجيل بدايته مع النادي الباريسي المنتقل اليه هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

وأشار سان جيرمان في بيانه إلى أن راموس "عاود التمارين الفردية على أرض الملعب".

وسيكون بإمكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو الاعتماد ضد بروج على قوته الهجومية الضاربة والمؤلفة من الثلاثي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والوافد الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأمل نادي العاصمة أن يواصل بدايته النارية، إذ فاز حتى الآن بجميع مباريات الخمس الأولى في الدوري الفرنسي.

