ميسي لقيادة برشلونة أمام نابولي

وسيكون برشلونة متصدر الليغا مرشحاً لبلوغ الدور ربع النهائي من المسابقة القارية، حتى ولو أنّ منافسه يقدم مستويات عالية في الآونة الأخيرة محققاً الفوز في ست من مبارياته السبع الأخيرة، بما فيها انتصارات على يوفنتوس وإنتر.

وانتزع النادي الكاتالوني صدارة الدوري الإسباني السبت بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد الذي سقط بطريقة مفاجئة أمام ليفانتي بهدف نظيف، فيما استعد ميسي للقاء نابولي بتحقيقه "سوبر هاتريك" (أربعة أهداف) خلال الفوز بخماسية نظيفة أمام ايبار.

وقال مدرب برشلونة كيكي ستيين بعد اللقاء: "لقد كنا بحاجة لهذا الفوز، يقدم (ميسي) هذه المستويات من 14 أو 15 عاماً ولا يزال يلعب على هذا النحو".

وتابع سيتيين الذي خلف مواطنه إرنستو فالفيردي مطلع العام الحالي "إنّه ضمانة لأيّ ناد وأيّ مدرب وهذا ما يجعله أفضل لاعب في العالم، بإمكانه القيام بأشياء يمكن للآخرين أن يحلموا بها فقط".

ويتصدر ميسي لائحة ترتيب هدافي الدوري برصيد 18 هدفاً رغم غيابه عن أولى مباريات الموسم بداعي الإصابة، متقدماً بخمسة أهداف على الفرنسي كريم بنزيمة الثاني مهاجم ريال مدريد.

لم يسبق لبرشلونة ونابولي أن التقيا سابقاً في المسابقات الأوروبية، ويدرك الفريق الإسباني أنّ المهمة لن تكون سهلة على ملعب "سان باولو" أمام النادي الجنوبي.

يحتل نابولي المركز السادس مؤقتاً في "سيري أ" بعد أن عاد الجمعة من تأخر أمام بريشيا للفوز 2-1، في حين أرجئت ثلاث مباريات الأحد بسبب تفشي فروس كورونا المستجد في شمال البلاد لا سيما في مقاطعة لومبادريا.

وسيعوّل المدرب جينارو غاتوسو الذي خلّف كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز الفني في كانون الأول/ديسمبر الفائت، على مجموعة من لاعبيه لا سيما البلجيكي درايس مرتنز ومهاجمه البولندي أركاديوس ميليك الذي في رصيده تسعة أهداف في الدوري.

وقال غاتوسو المتوج بلقب دوري الأبطال مرتين كلاعب مع ميلان (2003 و2007): "سنواجه فريقاً عظيماً يضم لاعبين كبار، ندرك أنها ستكون صعبة ولكن بالنسبة لي ولفريقي إنّها مدعاة فخر أن نواجه فريقاً أقوى منا والذي كان خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة أحد أفضل الفرق في العالم".

وتابع الدولي الإيطالي السابق: "لا يجب أن نخاف، علينا أن نحترمهم ونلعب أسلوبنا بحذر وفخر".

واجه غاتوسو النادي الكاتالوني في ست مناسبات كلاعب مع ميلان حقق خلالها الفوز في مناسبتين ومثلهما هزائم وتعادلات.

بلغ برشلونة الدور ثمن النهائي بتصدره "مجموعة الموت" أمام بوروسيا دورتموند الألماني الثاني وإنتر الايطالي الذي حلّ ثالثاً، فيما حلّ نابولي وصيفا لليفربول الإنكليزي حامل اللقب في المجموعة الخامسة.

يطمح برشلونة للقبه السادس في البطولة والأول له منذ 2015 عندما تغلّب على يوفنتوس في النهائي، فيما يتطلع نابولي لتجاوز الدور ثمن النهائي.