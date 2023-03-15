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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

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كيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

Reuters

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول - بث مباشر

يعود ريال مدريد إلى أرض إنجازاته البطولية الموسم الماضي حيث يستضيف منافسه في نهائي النسخة الماضية ليفربول بعد فوزه عليه ذهابا في آنفيلد (5-2). ورغم أريحيته في المباراة إلا أن مدربه كارلو أنشيلوتي شدد على التركيز والحذر في مواجهة الإياب أمام منافسه الذي يعاني في الموسم الحالي من سلسلة تعثرات أطاحت بحظوظه في المنافسة على أي من ألقاب الموسم محلياً.

ريال مدريد وليفربول - معلومات البث المباشر

•    مباراة ريال مدريد ضد ليفربول ستُبثّ اليوم الأربعاء 15 مارس/آذار 2023.
•    موعد بث مواجهة ريال مدريد وليفربول سيكون في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
•    مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM  
•    كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT

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دوري أبطال أوروبا beIN SPORTS ريال مدريد ليفربول بث مباشر
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