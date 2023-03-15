موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

مباراة ريال مدريد ضد ليفربول - بث مباشر

يعود ريال مدريد إلى أرض إنجازاته البطولية الموسم الماضي حيث يستضيف منافسه في نهائي النسخة الماضية ليفربول بعد فوزه عليه ذهابا في آنفيلد (5-2). ورغم أريحيته في المباراة إلا أن مدربه كارلو أنشيلوتي شدد على التركيز والحذر في مواجهة الإياب أمام منافسه الذي يعاني في الموسم الحالي من سلسلة تعثرات أطاحت بحظوظه في المنافسة على أي من ألقاب الموسم محلياً.

ريال مدريد وليفربول - معلومات البث المباشر

• مباراة ريال مدريد ضد ليفربول ستُبثّ اليوم الأربعاء 15 مارس/آذار 2023.

• موعد بث مواجهة ريال مدريد وليفربول سيكون في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة ريال مدريد ضد ليفربول ستذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

• كما ستكون المواجهة المرتقبة مذاعة على الإنترنت عبر beIN CONNECT

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