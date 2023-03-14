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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبتسيغ في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد لايبتسيغ في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS.

Reuters

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبتسيغ في دوري أبطال أوروبا

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ولايبتسيغ

يستضيف مانشستر سيتي الإنكليزي لايبتسيغ الألماني في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في مواجهة سيسعى فيها صاحب الأرض لتصحيح تعادله بهدف لمثله ذهاباً وحجز مكانه في ربع نهائي البطولة.

من جهته يسعى لايبتسيغ بالرغم من الغيابات الكثيرة في صفوفه إلى قلب المعطيات وإسقاط مانشستر سيتي على ملعبه والمضي قدماً في المسابقة الأوروبية العريقة.

مانشستر سيتي ولايبتسيغ – معلومات البث المباشر

•    مباراة مانشستر سيتي ولايبتسيغ ستذاع اليوم الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023.
•    موعد بث مواجهة مانشستر سيتي ولايبتسيغ سيكون في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
•    مواجهة مانشستر سيتي ولايبتسيغ ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM. 
•    كما ستكون المواجهة المرتقبة منقولة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

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