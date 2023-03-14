موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبتسيغ في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبتسيغ في دوري أبطال أوروبا

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ولايبتسيغ

يستضيف مانشستر سيتي الإنكليزي لايبتسيغ الألماني في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا في مواجهة سيسعى فيها صاحب الأرض لتصحيح تعادله بهدف لمثله ذهاباً وحجز مكانه في ربع نهائي البطولة.

من جهته يسعى لايبتسيغ بالرغم من الغيابات الكثيرة في صفوفه إلى قلب المعطيات وإسقاط مانشستر سيتي على ملعبه والمضي قدماً في المسابقة الأوروبية العريقة.

مانشستر سيتي ولايبتسيغ – معلومات البث المباشر

• مباراة مانشستر سيتي ولايبتسيغ ستذاع اليوم الثلاثاء 14 مارس/آذار 2023.

• موعد بث مواجهة مانشستر سيتي ولايبتسيغ سيكون في الساعة 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مانشستر سيتي ولايبتسيغ ستكون منقولة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• كما ستكون المواجهة المرتقبة منقولة على الإنترنت عبر beIN CONNECT.

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