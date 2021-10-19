موعد وكيفية مشاهدة مباراة ليفربول أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا بث مباشر على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة ليفربول وأتلتيكو مدريد؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية والتي يعتليها الريدز ، إذ أنّ أتلتيكو مدريد يريد تحقيق الفوز وإزاحة محمد صلاح ورفاقه عن المركز الأول

مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد - مباشر

البث المباشر لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد سيكون اليوم الثلاثاء في التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريدأينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

أرقام

● التقى أتلتيكو مدريد وليفربول آخر مرة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2019-2020 ، حيث فاز أتلتيكو في مباراتي الذهاب والإياب، 1-0 على أرضه و3-2 خارج أرضه في الوقت الإضافي.