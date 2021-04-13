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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد وكيفية مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في دوري أبطال أوروبا بث مباشرة على beIN SPORTS

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لا تفوتوا مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في بث مباشر وحصري إذا كنتم قد اشتركتم بخدماتنا أو اشتركوا الآن لمشاهدة اللقاء حصرياً عبر قنواتنا.

AFP

مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة تشيلسي وبورتو في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة تشيلسي وبورتو في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على خطف بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم فوز البلوز ذهاباً في المباراة المحتسبة على أرض منافسهم بثنائية نظيفة.

سيسعى لاعبو المدرب توماس توخيل للوصول إلى نصف النهائي، لكن من غير المستبعد أن يكون لرفاق الخبير بيبي ردات فعل كبيرة في المباراة بإلهام من إخراجهم يوفي في الدور السابق.

مباراة تشيلسي وبورتو - مباشر

البث المباشر لمباراة تشيلسي وبورتو سيكون اليوم الثلاثاء في الثالث عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM. 

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تشيلسي وبورتو بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تشيلسي وبورتو أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

دوري أبطال أوروبا تشيلسي بورتو توماس توخيل بث مباشر
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