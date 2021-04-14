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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد وكيفية مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا بث مباشر على beIN SPORTS

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AFP

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة ريال مدريد وليفربول في واحدة من أهم مباريات اليوم الأربعاء، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب الآنفيلد في مدينة ليفربول.

وتمثل مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة ورغبة ليفربول في صناعة ريمونتادا تاريخية على أرضه، بعد خسارته ذهاباً 3-1 في مدريد، مستلهماً مما فعله عام 2019 أمام برشلونة، ومتسلحاً بنجومه محمد صلاح والآخرين.

مباراة ريال مدريد وليفربول - مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وليفربول سيكون اليوم الأربعاء في الرابع عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة ريال مدريد وليفربول بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT   مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وليفربول أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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