موعد وكيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا بث مباشرة على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على خطف بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إذ أنّ فوز سان جيرمان ذهاباً في ميونيخ 3-2 جعل الأمور معقدة على حامل اللقب الذي سيحاول بكل ما أوتي من قوة العودة في باريس.

سيسعى نيمار ومبابي ونافاس وبقية الزملاء، لحماية فريقهم من الخروج ومتابعة الطريق نحو اللقب الذي يسعى إليه الفريق الباريسي ويضع أحد أهم أهدافه، بينما سيقاتل مولر وكيميتش وألابا ونوير لتخطي خسارة الإياب واستمرار حملة الدفاع عن لقبهم الذي أحرزوه على سان جيرمان بالذات الموسم الماضي.

مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان - مباشر

البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان سيكون اليوم الثلاثاء في الثالث عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM. في ملعب بارك دي برانس في العاصمة الفرنسية.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.