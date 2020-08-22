موعد وكيفية مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر على beIN SPORTS

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر وحصري

كيف يمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

سنتابع معكم يوم الأحد البث المباشر المرتبط بمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020.

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ سيكون الأحد في 23 آب/ أغسطس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS HD1.

ملعب النور في لشبونة البرتغالية؛ سوف يستقبل الصراع الناري على اللقب بين ليفاندوفسكي ومولر وغنابري ورفاقهم من جهة الفريق البافاري، وبين نيمار ومبابي ودي ماريا من جهة الفريق الباريسي.

طموح سان جيرمان الساعي لإحراز اللقب أول مرة في تاريخه سوف يصطدم بخبرة بايرن ميونيخ الذي حقق اللقب 5 مرات من قبل.

كما أن المباراة مواجهة بين مدربين ألمانيين هما فليك مدرب بايرن وتوخيل مدرب سان جيرمان.

نهائي دوري الأبطال بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان - مباشر

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وسوف تتابعون خلال الاستديو التحليلي تقارير حول استعدادات الفريقين إضافة لمداخلات مراسلينا من قلب الحدث التي ستضعكم في أجواء اللقاء الكبير.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.