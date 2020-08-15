موعد وكيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليون بث مباشر حصريا على beIN SPORTS

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مانشستر سيتي وليون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت.

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليون سيكون اليوم السبت في الخامس عشر من آب/ أغسطس في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي وليون - مباشر

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