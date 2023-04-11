موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

شاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS

كيف يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ؟

سنتابع معكم خلال الساعات القادمة البث المباشر المرتبط بمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ ذهاب ربع نهائي أمجد الكؤوس في واحدة من أهم مباريات اليوم الثلاثاء.

وتمثل مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ في بث مباشر اليوم أهمية بالغة نظراً لقوة المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا ورغبة الفريقين في العبور إلى نصف النهائي والنهائي والظفر بالكأس الغالية.

مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ - مباشر

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ سيكون اليوم الثلاثاء في الحادي عشر من نيسان/ أبريل في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.