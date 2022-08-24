موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا

ستكون الأنظار شاخصة الخميس نحو قرعة دور المجموعات من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 والتي ستجرى في مدينة اسطنبول التركية.

وسيتواجد ريال مدريد في الوعاء الأول إلى جانب أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً، وهي مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني وميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي، بالإضافة إلى أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

أما ليفربول، فسيكون في الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية تجديد الموعد مع ريال مدريد في إعادة للنهائي، إلى جانب توتنهام وتشيلسي الإنكليزيين وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

تابع الاستوديو الخاص بقرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الخميس انطلاقًا من الساعة السادسة مساءً

ولن تشارك الأندية الروسية بسبب الحظر المفروض عليها جراء غزو أوكرانيا، لكن الأخيرة ستتمثل بناد واحد هو شاختار دانييتسك بعد خروج مواطنه دينامو كييف من الأدوار التمهيدية بسقوطه أمام بنفيكا صفر-5 في مجموع المباراتين.

وستُحدّد المقاعد النهائية مساء الأربعاء حيث تستكمل مباريات الدور الحاسم.

وفيما يلي مستويات الأندية المتأهلة :

المستوى الأول

- ريال مدريد

- آينتراخت فرانكفورت

- مانشستر سيتي

- ميلان

- بايرن ميونيخ

- باريس سان جيرمان

- بورتو

- أياكس

المستوى الثاني

- ليفربول

- تشيلسي

- برشلونة

- يوفنتوس

- أتلتيكو مدريد

- إشبيلية

- لايبزيغ

- توتنهام

المستوى الثالث

- بوروسيا دورتموند

- ريد بول سالزبورغ

- شاختار دانييتسك

- إنتر

- نابولي

- بنفيكا

- سبورتينغ لشبونة

- باير ليفركوزن

المستوى الرابع

- أولمبيك مرسيليا

- كلوب بروج

- سلتيك

- فيكتوريا بلزن

- ماكابي

- آيندهوفن أو رينجرز

- طرابزون سبور أو كوبنهاغن

- دينامو زغرب أو بودو غليمت