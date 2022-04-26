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موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

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مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ضمن أبرز مباريات اليوم لحساب دوري أبطال أوروبا في بث مباشر متاحة حصرياً عبر beIN SPORTS.

Reuters

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومضيفه مانشستر سيتي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور قمّة كروية واعدة بالإثارة والتشويق.

وفرضت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة الفريقين ورهان المواجهة التي تندرج في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ريال مدريد ومضيفه مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT  اضغط هنا.
 

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي البث المباشر
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