موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل.

وفرضت مباراة ريال مدريد وتشيلسي نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لقيمة الفريقين ورهان المواجهة المرتقبة.

ويأمل فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المحافظة على أسبقية الذهاب (3-1) ولما لا تدعيمها بغية بلوغ نصف نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.

إلا أن تشيلسي لن يكون صيداً يسيراً إذ سيعمل على قلب المعطيات وتحقيق المفاجأة على أرض سانتياغو بيرنابيو.

مباراة ريال مدريد وتشيلسي - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وستبث مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم الثلاثاء على الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ريال مدريد وتشيلسي أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

