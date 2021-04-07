موعد وكيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة بورتو وتشيلسي مباشرة وحصرياً عبر قنوات beIN SPORTS

مباراة بورتو وتشيلسي بث مباشر

مشاهدة مباراة بورتو وتشيلسي

تشيلسي وبورتو مباراة من العيار الثقيل يحل خلالها الفريق اللندني ضيفاً على العملاق البرتغالي، الأربعاء في إطار ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المواجهة ستقام على ملعب الدراغاو معقل الفريق البرتغالي العريق الذي فجر مفاجأة كبرى بإزاحة يوفنتوس من الدور ثمن النهائي، في إطار سعي الفريق للعودة لمنصات التتويج وإحراز لقب ثالث في تاريخه بعد لقبيه السابقين عامي 2004 و1987.

من جانبه يسعى تشيلسي جاهداً للخروج من الحالة السيئة التي خلفها سقوطه المدوي على أرضه بالخسارة أمام وست بورميتش بخمسة أهداف مقابل هدفين السبت الماضي، ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز.

بدوره أكد الألماني توماس توخيل مدرب تشيلسي أن لديه شعوراً قوياً بقدرة الفريق على تجاوز بورتو والعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

مباراة تشيلسي وبورتو | معلومات البث المباشر

• مباراة تشيلسي وبورتو ستقام على أرض الأخير اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة تشيلسي وبورتو ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM.

• كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

• سينبري الزميل رؤوف خليف للتعليق على المواجهة المرتقبة بين بورتو وتشيلسي

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