موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي والبث المباشر والتغطية الخاصة



مباراة ريال مدريد وغلطة سراي مباشر

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وتندرج مباراة ريال مدريد وغلطة سراي ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى لحساب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويسعى الفريق الملكي إلى تعبيد الطريق نحو الدور الثاني من المسابقة الأوروبية من خلال انتزاع النقاط الثلاث من ضيفه غلطة سراي التركي.

ويرنو رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يعاني من ضغوط شديدة عقب النتائج السلبية في الدوري الإسباني ودوري الأبطال، لوضع قدم في دور الـ16 من خلال تجاوز عقبة غلطة سراي بسلام بعد أن تفوّق "الملكي" على منافسه في تركيا بالذات في المرحلة الماضية بهدف دون رد.

كما يسعى فريق العاصمة الإسبانية لاستغلال المواجهة التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه كلوب بروج البلجيكي والتي يمكن أن تساعده على تعزيز حظوظه في العبور إلى ثاني الأدوار.

وكان "الميرينغي" قد استهل منافسات المجموعة الأولى بخسارة مدوية على أرض باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة ثمّ تعادل في الجولة الثانية مع ضيفه كلوب بروج بهدفين لمثلهما قبل أن يعود بالفوز من إسطنبول أواخر الشهر الماضي.

في المقابل، سيخوض غلطة سراي مواجهة مصيرية إذ يتوجّب عليه الانتصار إذا ما أراد الحفاظ على آماله بانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني.

ولم يغنم ممثل كرة القدم التركية إلا نقطة واحدة من تعادله على أرض كلوب بروج (0-0) في المرحلة الافتتاحية إذ انهزم توالياً أمام كل من باريس سان جيرمان وريال مدريد بذات النتيجة 1-0.

موعد مباراة ريال مدريد وغلطة سراي سيكون الأربعاء في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرمة عبر beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل حفيظ الدراجي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي في بث مباشر عبر الانترنت

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