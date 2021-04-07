موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان | بث مباشر اليوم

موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

معلومات البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يستضيف بايرن ميونيخ حامل اللقب الليلة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال باريس سان جيرمان الذي سيبحث عن الثأر لخسارته أمامه بهدف وحيد في نهائي النسخة الماضية، في موقعة نارية مرتقبة ستشهد عودة نجم الفريق، البرازيلي نيمار، في حين يغيب كل من الإيطاليين ماركو فيراتي وأليساندرو فلورنتسي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا مع منتخب بلادهما في تصفيات كأس العالم بالإضافة لغياب آخرين بسبب الإصابة في مقدمتهم الإيطالي ماورو إكاردي ولايفين كورزاوا، أو الإيقاف مثل الأرجنتيني لياندرو باريديس.

في المقابل يغيب عن صفوف الفريق البافاري هدافه البولندي روبيرت ليفاندوفسكي للإصابة بالإضافة لسيرج غنابري الذي أعلن بايرن يوم أمس إصابته بفيروس كورونا. وسيعتمد مدرب بايرن هانزي فليك على الأرجح على التشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة القمة في الدوري الألماني ضد لايبزيغ، على أن يشغل المهاجم الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ مركز رأس الحربة، فيما يلعب لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان على الأطراف.

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان – معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

موعد مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ستكون منقولة اليوم الأربعاء على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

سيتولى الزميل جواد بدة التعليق على المواجهة المرتقبة في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

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