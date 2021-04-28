موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

معلومات البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

يستقبل نادي العاصمة الفرنسية ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي في "حديقة الأمراء" ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الأربعاء في مباراة ساخنة من الصعب التكهن بنتيجتها نظراً لقوة الفريقين وترسانة النجوم التي يمتلكانها. باريس سان جيرمان كان أقصى في طريقه إلى المربع الأخير كل من برشلونة وبايرن ميونيخ حامل اللقب، في حين أزاح السيتيزنس كلاً من منشنغدلاباخ ودورتموند.

وتتجدد المواجهة بين المدربين ماوريسيو بوتشيتينو وبيب غوارديولا بعد أن تواجها لأعوام عدة في الدوري الممتاز حين كان بوتشيتينو مدرباً لتوتنهام، وأقر المدربان بصعوبة المواجهة، فقال مدرب سان جيرمان إن سيتي يضم لاعبين مميزين وتصعب السيطرة عليهم خلال 90 دقيقة لافتاً إلى أن هذه المباراة مختلفة عن مواجهة بايرن أو برشلونة.

من جهته قال غوارديولا إن سان جيرمان "يملك لاعبي النوعية، لا أتحدث هنا عن نيمار ومبابي وحسب، بل دي ماريا ودراكسلر عندما يلعبان. أتحدث عن نوعية لاعبين مثل باريديس، فيراتي، وعن الشخصية التي يلعب بها الفريق".

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي – معلومات البث مباشر

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موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هو اليوم الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021 في الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

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