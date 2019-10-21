العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بث مباشر في دوري أبطال أوروبا حصرياً على beIN SPORTS

من قبل

مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه كلوب بروج في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

Reuters

مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج بث مباشر

موعد مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء انطلاقاً من الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه كلوب بروج ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 6 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

يحل فريق المدرب الألماني توماس توخيل ضيفاً على كلوب بروج متسلحاً بعودة نجميه كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني من إصابة أبعدتهما طويلا عن الملاعب، وبالاندفاع المعنوي الحاصل عليه من فوزه الرابع توالياً في الدوري المحلي والذي حققه السبت على مضيفه نيس 4-1.

ومن المتوقع أن يقطع سان جيرمان أكثر من نصف الطريق نحو ثمن النهائي حتى في ظل غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي افتقده نادي العاصمة في مباراتيه الأوليين بسبب الإيقاف، لكنه سيغيب الثلاثاء بسبب إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده وستبعده عن الملاعب حتى منتصف الشهر المقبل.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في بث مباشر عبر الانترنت

 

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

للاطلاع على الباقات والعروض الخاصة الكثيرة وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كلوب بروج
السابق موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد
اقرأ
موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا حصرياً على beIN SPORTS
التالي

آخر الأحداث