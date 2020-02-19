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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة أتالانتا وفالنسيا

لا تفوتوا فرصة مشاهدة مباراة أتالانتا وفالنسيا في بث مباشر وحصري عبر قنوات beIN SPORTS  وعلى الانترنت عبر beIN CONNECT.

Reuters


مباراة أتالانتا وفالنسيا مباشر

البث المباشر لمباراة أتالانتا وفالنسيا


مباراة أتالانتا وفالنسيا مباشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ولايبزيغ هي beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميل خليل البلوشي.

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة أتالانتا وفالنسيا على الانترنت ومن دون تقطيع عبر beIN CONNECT.

طموحات متباينة

يأمل أتالانتا الإيطالي الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه في مواصلة حلمه وتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب ثمن النهائي أمام ضيفه فالنسيا الإسباني.

ويعيش أتالانتا الحلم في المسابقة القارية الأهم بعدما حل ثالثا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبلغ الأدوار الاقصائية من المشاركة الأولى بعدما حل وصيفا لمانشستر سيتي الإنكليزي في المجموعة الثالثة.

من جهته، تصدر فالنسيا المجموعة الثامنة أمام تشيلسي.

من جهته، يدخل فالنسيا وصيف بطل المسابقة عامي 2000 و2001، لقاء ملعب سان سيرو (الذي يعتمده أتالانتا قاريا بدلا من ملعبه "جيويس ستاديوم") بعد تعادل 2-2 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في الليغا الجمعة، وهو يحتل المركز السابع بفارق نقطتين عن نادي العاصمة الرابع.

 

أتالانتا فالنسيا
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