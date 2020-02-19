موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة أتالانتا وفالنسيا



مباراة أتالانتا وفالنسيا مباشر

البث المباشر لمباراة أتالانتا وفالنسيا



مباراة أتالانتا وفالنسيا مباشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ولايبزيغ هي beIN SPORTS HD2 بتعليق الزميل خليل البلوشي.

كما يمكنكم مشاهدة البث المباشر لمباراة أتالانتا وفالنسيا على الانترنت ومن دون تقطيع عبر beIN CONNECT.

طموحات متباينة

يأمل أتالانتا الإيطالي الذي يشارك في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه في مواصلة حلمه وتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب ثمن النهائي أمام ضيفه فالنسيا الإسباني.

ويعيش أتالانتا الحلم في المسابقة القارية الأهم بعدما حل ثالثا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وبلغ الأدوار الاقصائية من المشاركة الأولى بعدما حل وصيفا لمانشستر سيتي الإنكليزي في المجموعة الثالثة.

من جهته، تصدر فالنسيا المجموعة الثامنة أمام تشيلسي.

من جهته، يدخل فالنسيا وصيف بطل المسابقة عامي 2000 و2001، لقاء ملعب سان سيرو (الذي يعتمده أتالانتا قاريا بدلا من ملعبه "جيويس ستاديوم") بعد تعادل 2-2 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في الليغا الجمعة، وهو يحتل المركز السابع بفارق نقطتين عن نادي العاصمة الرابع.