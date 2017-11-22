مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنكم الاطلاع على موعد المباراة في جدول اهم مباريات اليوم الاربعاء ضمن الجولة الخامسة لمنافسات دوري ابطال اوروبا حيث تجدون هنا قمماً لا تفوت في البث المباشر مثل مباراة يوفنتوس وبرشلونة وكذلك مباراة باريس سان جيرمان وسلتيك ومباراة بايرن ميونيخ اليوم وغيرها.

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وستكون الجولة الخامسة حاسمة في التأهل يومي الثلاثاء والاربعاء التي قد نرى على ضوئها حسما في أكثر من مجموعة علماً ان الحسابات متصلة وقد تتعقد وفقاً لسير المباريات، مع الإشارة إلى أن المواجهات المباشرة تحسم الترتيب كعامل ثان ان تساوت النقاط.

في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم.