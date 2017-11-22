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مشاهدة مباريات اليوم الاربعاء بث مباشر ضمن دوري ابطال اوروبا
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اشترك وشاهد البث المباشر لمباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم
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اشترك وشاهد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان اليوم
مشاهدة مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم بث مباشر متاحة فقط على beIN SPORTS حيث يمكنكم الاطلاع على موعد المباراة في جدول اهم مباريات اليوم الاربعاء ضمن الجولة الخامسة لمنافسات دوري ابطال اوروبا حيث تجدون هنا قمماً لا تفوت في البث المباشر مثل مباراة يوفنتوس وبرشلونة وكذلك مباراة باريس سان جيرمان وسلتيك ومباراة بايرن ميونيخ اليوم وغيرها.
موعد مباراة يوفنتوس وبرشلونة ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة
موعد مباراة باريس سان جيرمان اليوم ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة
موعد مباراة بايرن ميونيخ اليوم ومشاهدة البث المباشر والقناة الناقلة
مشاهدة البث المباشر لهذه المباريات سيكون متاحاً حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS والنقل الحي عبر الانترنت beIN CONNECT حيث تتوفر ميزات استثنائية احصائية وفي خدمات الفيديو مثل إعادة الأهداف واللقطات.
وستكون الجولة الخامسة حاسمة في التأهل يومي الثلاثاء والاربعاء التي قد نرى على ضوئها حسما في أكثر من مجموعة علماً ان الحسابات متصلة وقد تتعقد وفقاً لسير المباريات، مع الإشارة إلى أن المواجهات المباشرة تحسم الترتيب كعامل ثان ان تساوت النقاط.
اضغط هنا لمزيد من التفاصيل حول مشاهدة البث المباشر عبر الانترنت.
في الجدول أدناه تتعرف على موعد المواجهة التي تبحث عنها، مع القناة الناقلة وتوقيتها، مثل موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس اليوم.
|
جدول مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء والقنوات الناقلة
موعد اهم مباريات اليوم في البث المباشر برشلونة ويوفنتوس
|
المباراة
|
القناة الناقلة
|
موعد المباراة
|
المعلق
|
سبارتاك موسكو × ماريبور
|
HD 4
|
الثلاثاء 21 نوفمبر- 20:00
|
لحدان الفيحاني
|
بشيكتاش × بورتو
|
HD 5
|
الثلاثاء 21 نوفمبر- 20:00
|
أحمد عبده
|
أبويل × ريال مدريد
|
HD 1
|
الثلاثاء 21 نوفمبر - 22:45
|
جواد بده
|
مانشستر سيتي × فينورد روتردام
|
HD 2
|
الثلاثاء 21 نوفمبر - 22:45
|
حفيظ دراجي
|
إشبيليه × ليفربول
|
HD 3
|
الثلاثاء 21 نوفمبر - 22:45
|
روؤف خليف
|
نابولي × شاختار دونيتسك
|
HD 4
|
الثلاثاء 21 نوفمبر - 22:45
|
علي محمد علي
|
دورتموند × توتنهام
|
HD 5
|
الثلاثاء 21 نوفمبر - 22:45
|
عصام الشوالي
|
موناكو × لايبزيغ
|
HD 6
|
الثلاثاء 21 نوفمبر - 22:45
|
مضر اليوسف
|
كاراباخ × تشلسي
|
HD 4
|
الأربعاء 22 نوفمبر - 20:00
|
خالد الحدي
|
سسكا موسكو × بنفيكا
|
HD 5
|
الأربعاء 22 نوفمبر - 20:00
|
نوفل الباشي
|
HD 1
|
الأربعاء 22 نوفمبر - 22:45
|
رؤوف خليف-خليل البلوشي
|
HD 2
|
الأربعاء 22 نوفمبر - 22:45
|
أحمد الطيّب
|
أتلتيكو مدريد × روما
|
HD 3
|
الأربعاء 22 نوفمبر - 22:45
|
حفيظ دراجي
|
بازل × مانشستر يونايتد
|
HD 4
|
الأربعاء 22 نوفمبر - 22:45
|
علي محمد علي
|
HD 5
|
الأربعاء 22 نوفمبر - 22:45
|
محمد بركات
|
سبورتنغ × اولمبياكوس
|
HD 6
|
الأربعاء 22 نوفمبر - 22:45
|
علي لفتة