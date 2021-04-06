موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند



مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ستشكل فرصة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا لفك النحس الذي لازم الفريق في هذا الدور إذ فشل متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز مذ تسلم غوارديولا زمام التدريب في تخطي ربع نهائي المسابقة القارية الأعرق، في الأعوام الأربعة الأخيرة، إلاّ انه يأمل هذا الموسم في التخلص من هذه اللعنة متسلحاً بفوزه في 26 من مبارياته الـ 27 الأخيرة في مختلف المسابقات، وإبقاء آماله حيّة في إحراز رباعية تاريخية.

في المقابل سيحاول بوروسيا دورتموند بقيادة هدافه النرويجي إرلينغ هالاند العودة بنتيجة إيجابية من ملعب الاتحاد وتعويض خيبات الدوري المحلي كانت آخرها السقوط على أرضه أمام فرانكفورت (1-2) إذ بات الفريق الأصفر في المركز الخامس في البوندسليغا برصيد 43 نقطة بفارق 21 نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ.

وعلى سيتي الحذر من هالاند الذي سجّل في كل من آخر 6 مباريات له في دوري الأبطال، وإن نجح في إيجاد طريق الشباك في هذه المباراة فسيصبح خامس لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية بعد كل من كريستيانو رونالدو (مرتين)، وروبيرت ليفاندوفسكي، وادينسون كافاني ورود فان نيستلروي.



مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند – معلومات البث مباشر

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موعد مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند

مباراة مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 2 PREMIUM في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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