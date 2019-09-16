موعد مباراة ليفربول ونابولي والبث المباشر والتغطية الخاصة

ستكون القمة المرتقبة بين ليفربول ونابولي ضمن الجولة الاولى من دوري أوروبا لكرة القدم واجهة مباريات البث المباشر يوم الثلاثاء عبر beIN SPORTS وعبر خدمة CONNECT.

وتأتي مباراة ليفربول ونابولي ضمن مباريات المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً جنك وريد بول.

مباراة ليفربول ومضيفه نابولي ستجري في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء وسيتم نقلها عبر beIN SPORTS HD1.

ويسبق اللقاء استوديو تحليلي خاص بالمواجهة مع رسائل مباشرة ومعلومات وافية عن الفريقين.

وتوفر beIN عبر خدمة CONNECT عبر الانترنت النقل المباشر للقاء ايضاً بجودة عالية للمشتركين من أي جهاز أردتم وأينما تواجدتدم.

وسيتم عبر هذا المقال تغطية المباراة بنقل حي لأبرز أحداثها بالفيديو فور حصولها فترقبونا.