موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا | بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

يستضيف ريال مدريد الإسباني تشيلسي الإنكليزي مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال في موقعة كروية مرتقبة سيسعى فيها الأول لكسب الأسبقية ووضع قدمه في النهائي ساعياً لتعزيز الرقم القياسي بعدد الألقاب التي نالها في المسابقة القارية العريقة ورفعه الى 14.

وسيخوض الفريق الملكي مواجهته الرسمية الأولى مع تشيلسي منذ خسارته أمام النادي الإنكليزي عام 1998 في الكأس السوبر الأوروبية (صفر-1) والأولى على صعيد مسابقة كبرى منذ نهائي كأس الكؤوس الأوروبية عام 1971 (1-1 ذهاباً و1-2 إياباً).

وستشكل هذه المباراة فرصة للدولي البلجيكي إدين هازار لمواجهة فريقه السابق والذي عاد يوم السبت الماضي إلى الملاعب بعد تعافيه من الإصابة ولعب كبديل في الدقيقة 77 أمام ريال بيتيس وذلك للمرة الأولى منذ ظهوره كبديل لفترة وجيزة في كانون الثاني/يناير الماضي.

في المقابل يسعى تشيلسي الذي سيخوض أمام الريال ثامن نصف نهائي له في المسابقة العريقة للعودة بنتيجة إيجابية من مدريد قبل مواجهة الإياب في الخامس من أيار/مايو في "ستامفورد بريدج".

مباراة ريال مدريد وتشيلسي – معلومات البث مباشر

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موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي سيكون في السّاعة العاشرة مساءً بتوقيت مكّة المكرّمة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM



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