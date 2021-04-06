موعد مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا | بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة ريال مدريد وليفربول بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول

مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول ستكون متوفرة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري اليوم الثلاثاء في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتسيطر المواجهة الماضية بن العملاقين الأوروبيين في نهائي المسابقة عام 2018 على مواجهة الثلاثاء وهي المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد (3-1) فتوج وقتها بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة عشرة في تاريخه (رقم قياسي).

ويسعى زين الدين زيدان مدرب ريال وأسطورة الكرة الفرنسية لمواصلة مسيرته الناجحة في دوري الأبطال مستغلاً معنويات فريقه المرتفعة خاصة أنه لم يذق طعم الخسارة في آخر 11 مباراة، كما أن الفريق لاتزال آماله قائمة بقوة في الاحتفاظ بلقب الدوري حيث يحتل المركز الثالث برصيد 63 نقطة بفارق 3 نقاط فقط خلف أتلتيكو المتصدر ونقطتين خلف برشلونة الثاني والذي سيواجه يوم السبت القادم في كلاسيو الكرة الإسبانية.

من جانبه يدخل ليفربول المباراة باحثاً عن إنقاذ موسمه والذهاب لأبعد نقطة ممكنة في البطولة خاصة بعد أن فقد بشكل عملي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز والذي أصبح فريق مانشستر سيتي على أعتاب التتويج به.

ريال مدريد وليفربول – معلومات البث المباشر

• موعد مباراة ريال مدريد وليفربول سيكون مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مباراة ريال مدريد وليفربول المرتقبة ستنقل عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• مباراة ريال مدريد وليفربول ستبث أيضاً بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT.

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