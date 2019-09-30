موعد مباراة ريال مدريد القادمة في اهم مباريات دوري أبطال أوروبا

يسعى ريال مدريد الإسباني إلى تصحيح مساره في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف كلوب بروج البلجيكي في المرحلة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدور المجموعات.

وتعرّض النادي الملكي لخسارة مذلة على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في المرحلة الأولى حيث سقط بثلاثية نظيفة في العاصمة الفرنسية.

أمّا كلوب بروج فتعادل على أرضه في المرحلة الأولى مع غلطة سراي التركي دون أهداف.

ويستهدف ريال مدريد استمرار نتائجه الإيجابية حيث انفرد بصدارة الدوري الإسباني ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 3 مباريات.

موعد مباراة ريال مدريد وكلوب بروج

مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 19.55 بتوقيت مكة المكرمة و18.55 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج

مباراة ريال مدريد وكلوب بروج تشاهدونها في بث مباشر على قناة beIN SPORTS HD1.

كما بإمكانكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج على الانترنت بجودة عالية ودون تقطيع عبر beIN CONNECT.