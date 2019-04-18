موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والبث المباشر لها تحدد اليوم الخميس من قبل الاتحاد الاوربي لكرة القدم.

ويترقب الجميع موعد مباراة ليفربول وبرشلونة لاسمي الفريقين العريقين وللمواجهة المرتقبة بين محمد صلاح وليونيل ميسي التي قد تطغى على عنوان المباراة.

موعد مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول التاريخ 1 مايو 2019 الملعب كامب تو



وتنطلق المباراة رسمياً في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرمة على أن تكون منقولة حصرياً كما اعتدتم عبر beIN SPORTS مع استوديو تحليلي مميز وخاص في هذا النهائي السابق لأوانه.

وكذلك ستتوفر المباراة بنقل مباشر وحصري على الانترنت بواسطة تطبيق CONNECT المتوفر على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر.