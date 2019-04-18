العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة برشلونة وليفربول القادمة حصرياً على beIN SPORTS

من قبل

تعرف على موعد البث المباشر لمباراة برشلونة وليفربول ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

AFP

موعد مباراة ليفربول وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والبث المباشر لها تحدد اليوم الخميس من قبل الاتحاد الاوربي لكرة القدم.

ويترقب الجميع موعد مباراة ليفربول وبرشلونة لاسمي الفريقين العريقين وللمواجهة المرتقبة بين محمد صلاح وليونيل ميسي التي قد تطغى على عنوان المباراة.

موعد مباراة الذهاب بين برشلونة وليفربول
التاريخ

 1 مايو 2019
الملعب

 كامب تو


وتنطلق المباراة رسمياً في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكّة المكرمة على أن تكون منقولة حصرياً كما اعتدتم عبر beIN SPORTS مع استوديو تحليلي مميز وخاص في هذا النهائي السابق لأوانه.

وكذلك ستتوفر المباراة بنقل مباشر وحصري على الانترنت بواسطة تطبيق CONNECT المتوفر على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر.

السابق تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي
اقرأ
تحديد مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
التالي

آخر الأحداث