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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي - بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

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لا تفوّت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا عبر beIN SPORTS إذا كنت من مشتركينا، أو سارع بالاشتراك لمتابعة المباراة وأهم الأحداث الرياضية عبر قنواتنا.

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كيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في بث مباشر على beIN SPORTS

مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بدوري الأبطال، تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون منقولة عبر قنوات beIN  SPORTS،  إذ يطمح الفريق الباريسي الذي يضم كوكبة من النجوم في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل لحصد النقاط الثلاث على أرضه بعد تعادله خارج الديار أمام كلوب بروج البلجيكي في الجولة الأولى من البطولة الأوروبية العريقة.

ميسي سيكون جاهزاً للموقعة المرتقبة أمام الـ"سيتيزنس" بحسب ما كشف النادي الفرنسي اليوم الثلاثاء، وسيواجه مدربه السابق في برشلونة، بيب غوارديولا الذي يتطلع للخروج بنتيجة إيجابية على غرار تأهله على حساب باريس إلى نهائي المسابقة في الموسم الماضي بفضل فوزه ذهاباً في باريس (2-1) وإياباً (2-صفر).


موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي هو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة يسبقها استوديو تحليلي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي؟

مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي ستكون منقولة على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM ، كما يمكنك مشاهدة المواجهة أيضاً على الإنترنت إذ يتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.  للاشتراك اضغط هنا.

 

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلّق 
باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي الثلاثاء 28 سبتمبر الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة beIN SPORTS 1 PREMIUM حسن العيدروس

 

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك! 

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