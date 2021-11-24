موعد البث المباشر ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

معلومات البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

يصطدم مانشستر سيتي بضيفه باريس سان جيرمان في مباراة ثأرية لرجال المدرب بيب غوراديولا الذين يطمحون لرد دين هزيمة الذهاب وحجز بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

من جانبه، يمني الفريق الباريسي النفسَ بتكرار الفوز على غريمه الإنكليزي وضمان تأهله إلى الدور ذاته عن المجموعة الأولى.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة متقدماً بفارق نقطة وحيدة أمام سان جيرمان الذي حقق انتصارين وتعادلين.

مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان – كيفية المشاهدة

• مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سيكون موعدك معها اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• مواجهة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ستكون مذاعة عبر قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

• يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان أيضاً على الإنترنت إذ سيتمتع مشتركو beIN بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT. للاشتراك ضغط هنا.

لمشاهدة المباراة وأهم الأحداث والبرامج الرياضية والترفيهية، اضغط على هذا الرابط للتعرف أكثر على الباقات واختيار الأنسب لك!

