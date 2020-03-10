موعد البث المباشر وكيفية مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر beIN SPORTS

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في بث مباشر عبر beIN SPORTS

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي منافسه بوروسيا دورتموند الألماني وعينه على انتزاع بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

موعد مباراة سان جيرمان ودورتموند سيكون غدأً الأربعاء 11 مارس/آذار في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الدوحة.

مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند تشاهدونها في بث مباشر وحصري على beIN SPORTS HD1.

كما سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة سان جيرمان ودورتموند على الانترنت عبر beIN CONNECT.

مباراة سان جيرمان ودورتموند - مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة كاملة لأدق التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريقين.

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند يشمل استوديو تحليلي يتضمن تقارير حصرية وإحصاءات خاصة ووجهات النظر التحليلية لضيوف beIN SPORTS، ويمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD1 في تمام الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر الإنترنت

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

