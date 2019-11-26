موعد البث المباشر لمباراة برشلونة ودورتموند

مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر



يدرك برشلونة بأن الفوز على دورتموند في "كامب نو" سيضمن له المركز الأول في المجموعة السادسة لأنه يملك 8 نقاط بفارق نقطة عن منافسه الألماني، فيما يحتل إنتر المركز الثالث (4 نقاط) قبل حلوله ضيفا على سلافيا براغ التشيكي (نقطتان).

ويسعى النادي الكاتالوني للظهور بمنظر مختلف عن الجولة الماضية التي تعادل فيها سلبا على أرضه مع سلافيا براغ، من أجل الحصول على فرصة الفوز على دورتموند الذي فرط ذهابا بالنقاط الثلاث واكتفى بالتعادل سلبا بعد أن أهدر ركلة جزاء عبر ماركو رويس.

موعد مباراة برشلونة ودورتموند

البث المباشر لمباراة برشلونة ودورتموند سيكون يوم الأربعاء 27 تشرين الثاني/نوفمبر في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة ودورتموند ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD1 بالتعليق العربي و beIN SPORTS HD12 بالتعليق الإنكليزي.

مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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