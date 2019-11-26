العربية
English
خليجي 24
دوري أبطال أوروبا

موعد البث المباشر لمباراة برشلونة ودورتموند

من قبل

مباراة برشلونة ودورتموند في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا ستكون متاحة في البث المباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.

AFP

مباراة برشلونة ودورتموند بث مباشر 
 
يدرك برشلونة بأن الفوز على دورتموند في "كامب نو" سيضمن له المركز الأول في المجموعة السادسة لأنه يملك 8 نقاط  بفارق نقطة عن منافسه الألماني، فيما يحتل إنتر المركز الثالث (4 نقاط) قبل حلوله ضيفا على سلافيا براغ التشيكي (نقطتان).

ويسعى النادي الكاتالوني للظهور بمنظر مختلف عن الجولة الماضية التي تعادل فيها سلبا على أرضه مع سلافيا براغ، من أجل الحصول على فرصة الفوز على دورتموند الذي فرط ذهابا بالنقاط الثلاث واكتفى بالتعادل سلبا بعد أن أهدر ركلة جزاء عبر ماركو رويس.

موعد مباراة برشلونة ودورتموند

البث المباشر لمباراة برشلونة ودورتموند سيكون يوم الأربعاء 27  تشرين الثاني/نوفمبر في الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة ودورتموند ستكون منقولة حصرياً على  beIN SPORTS HD1 بالتعليق العربي و beIN SPORTS HD12 بالتعليق الإنكليزي.

مشاهدة مباراة برشلونة ودورتموند في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

للاطلاع على الباقات والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

برشلونة
السابق دوري أبطال أوروبا: دورتموند يف
اقرأ
دوري أبطال أوروبا: دورتموند يفتقد ألكاسير أمام برشلونة
التالي

آخر الأحداث