مواجهة منتظرة بين أتلتيكو مدريد ولايبزيغ

وجراء تفشي "كوفيد-19" أجرى الاتحاد القاري للعبة (اليويفا) تعديلاً على نظام البطولة في نسختها الحالية، حيث تقام أدوارها النهائية في البرتغال خلف أبواب موصدة، وستكون مباريات ربع النهائي ونصف النهائي من مواجهة واحدة عوضاً عن ذهاب وإياب.

وشهد الأسبوع الماضي تخوفاً من امكانية اقامة المباراة بعد الكشف عن اصابة لاعبين في صفوف أتلتيكو بفيروس "كوفيد-19"، هما الظهير الأيسر الكرواتي شيمي فرساليكو والجناح الأرجنتيني أنخل كوريا، ليؤكد بعدها الاتحاد القاري أن المباراة ستلعب في موعدها المحدد.

واجرى الفريق المدريدي الأحد فحوصات جديدة للاعبيه وجهازه الفني للكشف عن الفيروس فجاءت كلها سلبية "خضع لاعبو الفريق وافراد الجهاز الفني لفحوص جديدة مساء الأحد وجاءت جميع النتائج سلبية".

وينص بروتوكول "اليويفا" على وجوب أن تخضع جميع الأندية لفحوص قبل 10 إلى 14 يوماً من مباراتها الأولى في البرتغال، إضافة إلى جولة أخرى من الفحوص قبل مغادرة البلاد.

ويخضع اللاعبون والمدربون والمسؤولون لفحوص أيضاً عشية كل مباراة على أن يتكرر الأمر حتى نهاية البطولة.

وكان فريق العاصمة الإسبانية أقصى ليفربول حامل اللقب قبل التعليق، في حين تجاوز لايبزيغ الوصيف توتنهام الإنكليزي أيضاً.

وسيكون لايبزيغ أمام فرصة تحقيق انجاز تاريخي من خلال بلوغه الدور نصف النهائي للمرة الأولى، في حين يطمح أتلتيكو إلى ما هو أبعد من ذلك.

ويتسم فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بالصلابة الدفاعية والنجاعة الهجومية، لاسيما عن طريق الثنائي ألفارو موراتا ودييغو كوستا. في المقابل سيكون الاعتماد على الدنماركي يوسف بولسن في تشكيلة يوليان ناغلسمان مدرب لايبزيغ.

ويفتقد الفريق الألماني إلى هدافه تيمو فيرنر المنتقل إلى تشيلسي الإنكليزي.