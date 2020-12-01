وتحمل المباراة نكهة خاصة، إذ تجمع المهاجم الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني بفريقه السابق على ملعب "أولدترافود" ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويتواجه كافاني مع الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ 2013 وتوج معه بلقب الدوري المحلي ست مرات والكأس أربع مرات وكأس الرابطة ست مرات وأصبح هدافه التاريخي.

ويتصدر يونايتد ترتيب المجموعة بتسع نقاط، وبفارق ثلاث عن كل من سان جيرمان ولايبزيغ الألماني الذي يحل بدوره ضيفا على باشاك شهير التركي الأخير (3 نقاط).

ويدخل كافاني اللقاء الذي يحتاج فيه يونايتد الى الفوز لضمان تأهله، كما أن التعادل قد يكون كافيا في حال عجز لايبزيغ عن حسم مباراته في تركيا، بمعنويات مرتفعة جدا بعد أن قاد "الشياطين الحمر" الأحد كبديل لتحويل تخلفهم أمام ساوثهامبتون صفر-2 الى فوز 3-2 في الدوري المحلي بتسجيله هدفين وتمريره كرة الهدف الآخر.

وبعد أن غاب عن لقاء الذهاب في باريس الذي خسره نادي العاصمة 1-2 بهدف في الوقت القاتل من ماركوس راشفورد مكررا بذلك سيناريو إياب ثمن نهائي موسم 2018-2019 حين عوض خسارته ذهابا على أرضه صفر-2 وفاز إيابا 3-1، سيكون كافاني جاهزا الأربعاء لمواجهة الفريق الذي سجل له 200 هدف في 301 مباراة.

وقرر كافاني ترك سان جيرمان في حزيران/يونيو بعد أن اتُخِذَ القرار بإلغاء الدوري نهائيا نتيجة تداعيات فيروس "كوفيد-19"، وبالتالي لم يكمل معه حملته في دوري الأبطال حيث وصل فريق المدرب الألماني توماس توخل الى النهائي قبل أن يخسر أمام العملاق البافاري بايرن ميونيخ.

وبما أنه متقدم في السن بالنسبة لمهاجم (33 عاما)، ولم يخض أي مباراة منذ فوز سان جيرمان في دوري الأبطال على بوروسيا دورتموند في آذار/مارس، اعتبر بعض مشجعي يونايتد أن التعاقد مع الأوروغوياني في اللحظات الأخيرة قبل إقفال فترة الانتقالات الصيفية خطوة تعويض في غير مكانها بعد فشل الإدارة في ضم الدولي الإنكليزي الشاب جايدون سانشو من دورتموند.

كان من الممكن وبسهولة أن يتخذ كافاني قرار اعتزال اللعب والاستمتاع بحياته الهادئة في مزرعته بعيدا عن كرة القدم، لكن عشقه للعبة قوي بما يكفي لإقناعه بقبول تحد جديد مع يونايتد بغض النظر عما يقوله النقاد.

وكشف الأوروغوياني "أتيحت لي العديد من الفرص المختلفة، كنت متحمسا للعب في الدوري الإنكليزي الممتاز وبشكل أكبر لصالح مانشستر يونايتد"، مؤكدا "أنا متحمس للغاية لأني أرغب دائما في اللعب قدر الإمكان، العمل، التدرب، وأن أعطي أفضل ما لدي".