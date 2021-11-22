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الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا

مواجهة محتدمة بين تشيلسي ويوفنتوس على الصدارة

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يتصارع تشيلسي الإنكليزي حامل اللقب مع يوفنتوس الإيطالي على صدارة المجموعة الثامنة، عندما يتواجه الفريقان على أرض البلوز في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

Reuters

ويتصدر يوفنتوس المتأهل سلفاً إلى ثمن النهائي، ترتيب فرق المجموعة الثامنة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام تشيلسي الثاني علماً بأن فريق السيدة العجوز حصل على العلامة الكاملة إلى الأن بعد أن حقق الفوز في 4 مباريات كان ثانيها عندما تغلب على ضيفه تشيلسي في الجولة الثانية بهدف نظيف أحرزه فيديريكو كييزا.
وسيضمن الفريق اللندني بطاقة التأهل الثانية بحال تعادله، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين زينيت الروسي (3) ومالمو السويدي (صفر).

المجموعة السابعة

وفي المجموعة السابعة، حيث يدور صراع قوي على التأهل. يحلّ ريد بول سالزبورغ النمساوي المتصدر (7) على ليل الفرنسي الوصيف (5)، فيما يبحث إشبيلية الإسباني الأخير (3) عن فوزه الأول عندما يستقبل فولفسبورغ الألماني (5).
 

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