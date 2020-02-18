مواجهة غامضة بين توتنهام ولايبزيغ

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ويستضيف ملعب "توتنهام هوتسبور" في لندن المباراة الأولى في أوروبا للايبزيغ ضد نادٍ إنكليزي. وهي المشاركة الثانية للفريق الألماني في المسابقة، ويخوض الأدوار الإقصائية للمرة الأولى بعد خروجه من دور المجموعات في الموسم ما قبل الماضي.

وبلغ توتنهام ثمن النهائي بحلوله ثانياً في المجموعة الثانية خلف بايرن ميونيخ الألماني، بينما تصدر لايبزيغ السابعة أمام ليون الفرنسي.

وبلغ سبيرز المباراة النهائية الموسم الماضي بقيادة مدرّبه السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قبل أن يخسر أمام مواطنه ليفربول.

وعلى رغم الخبرة القارية الأوسع التي يتمتع بها النادي الإنكليزي لاسيما مدربه الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو المتوّج باللقب مرتين (مع بورتو في 2004 وإنتر ميلان الإيطالي 2010)، لا يتوقع أن يكون لايبزيغ لقمة سائغة، إذ يقدم مستويات مميزة هذا الموسم أتاحت له احتلال المركز الثاني في البوندسليغا بفارق نقطة يتيمة عن بايرن المتصدر.

ويسعى لايبزيغ الذي تأسس عام 2009، إلى لقب أول في البوندسليغا.

وبعد إقالة بوكيتينو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، نجح مورينيو في تحسين نتائج النادي اللندني صاحب المركز الخامس في الدوري الممتاز، بفارق نقطة عن تشلسي الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

ويحظى توتنهام بمدرب يتمتع بخبرة قارية واسعة، رغم أن الرياح لا تجري دوما كما تشتهي سفنه، إذ لم يتخطَ الدور ثمن النهائي منذ 2014، حين خسر مع تشيلسي في نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويدخل "سبيرز" مباراة الذهاب بعد خمس مباريات دون خسارة في مختلف المسابقات حقق خلالها أربعة انتصارات، آخرها 3-2 على مضيفه أستون فيلا في الدوري المحلي الأحد بهدف قاتل للكوري الجنوبي سون هيونغ-مين أصيب بكسر في ذراعه وسيغيب عن المباراة.

وفي غياب قائد المنتخب الإنكليزي هاري كاين المصاب، وانتقال صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن إلى إنتر، يعول مورينيو في خط المقدمة على ديلي ألي والبرازيلي لوكاس مورا والأرجنتيني اريك لاميلا، بينما يأمل في أن يكون القائد حارس المرمى هوغو لوريس العائد حديثاً من إصابة طويلة، في أفضل مستوياته للحفاظ على شباك نظيفة قبل لقاء الإياب في ألمانيا في 10 آذار/مارس المقبل.

في المقابل، يعلق المدرب يوليان ناغلسمان آماله على مهاجمه تيمو فرنر، ثاني ترتيب هدافي البوندسليغا (20 خلف مهاجم بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع 23)، والنمسوي مارسيل سابيتزير لاعب خط الوسط.

وهي المرة الثانية التي يشارك فيها لايبزيغ، وصيف كأس ألمانيا الموسم الماضي، في دوري الأبطال بعد موسم 2017-2018، حين شارك بصفته وصيفاً لبايرن في البوندسليغا عام 2017.