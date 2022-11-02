مواجهة بطموحات مختلفة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

ويتوق الفريق الباريسي لانتزاع الصدارة فيما يرنو فريق السيدة العجوز لحسم المركز الثالث المؤهّل إلى الدوري الأوروبي.
شاهد مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.
ويتوق الفريق الباريسي لانتزاع الصدارة فيما يرنو فريق السيدة العجوز لحسم المركز الثالث المؤهّل إلى الدوري الأوروبي.
شاهد مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.
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