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دوري أبطال أوروبا

مواجهة بطموحات مختلفة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

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في تورينو يحلّ باريس سان جيرمان المتصدّر ضيفا على يوفنتوس الثالث في مباراة بطموحات مختلفة.

AFP

ويتوق الفريق الباريسي لانتزاع الصدارة فيما يرنو فريق السيدة العجوز لحسم المركز الثالث المؤهّل إلى الدوري الأوروبي.

شاهد مباراة يوفنتوس وباريس سان جيرمان مباشرةً وحصريًا عبر beIN SPORTS 1 PREMIUM على الساعة 23:00 بتوقيت مكّة المكرّمة.

    

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