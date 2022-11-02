مواجهة بطموحات مختلفة بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

من قبل beIN SPORTS November 2, 2022 10:33 في تورينو يحلّ باريس سان جيرمان المتصدّر ضيفا على يوفنتوس الثالث في مباراة بطموحات مختلفة.