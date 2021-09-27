مواجهة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي بالأرقام

في التالي، أبرز أرقام الفريقين قبل المواجهة المرتقبة التي ستجري في ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس:



- سيتواجه الفريقان للمرة الـسادسة في المسابقات الأوروبية، ويتطلع باريس لتحقيق أول فوز (تعادلان و3 خسارات)، وفقط أمام يوفنتوس (8) خاض مباريات أكثر دون تحقيق الفوز.

- فشل باريس في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارياته الأربع السابقة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

- بخسارتيه أمام مانشستر سيتي الموسم الماضي، خسر الفريق 4 من آخر 5 مواجهات أمام الفرق الإنكليزية في دوري الأبطال (فوز واحد)، خسر الفريق الباريسي آخر 3 مباريات ضد الفرق الإنكليزية.

- تعثر باريس سان جيرمان متعادلاً أمام كلوب بروج في الجولة الأولى، لترتفع سلسلة عدم فوزه في البطولة لأربع مباريات (تعادل و3 خسارات). آخر مرة فشل فيها في الفوز في أول مباراتين بالبطولة تعود لموسم 2004-2005.

- لم يخسر مانشستر سيتي في آخر 10 مباريات خارج أرضه في دوري الأبطال (فاز 8 مرات وتعادل مرتين)، لم يخسر خارج إنكلترا منذ 2017 (1-2 شاختار دونيستك).

- لم يفز باريس سان جيرمان في آخر 3 مباريات بيتية في دوري الأبطال (تعادل وخسارتين)، وآخرها كانت الخسارة أمام مانشستر سيتي. وهذه الهزائم كانت في الأدوار الإقصائية، علماً بأنه كان قد خسر مرةً واحدة فقط في 27 مباراة على أرضه في البطولة قبل ذلك (ف21 ت5).

- سجل ليونيل ميسي 6 أهداف في دوري الأبطال ضد الفرق التي يقودها بيب غوارديولا (4 مانشستر سيتي - 2 بايرن ميونخ)، وهو أكثر من سجل في مرمى فرق غوارديولا في البطولة.

- سجل نيمار 14 هدفاً خلال 13 مباراة بيتية مع باريس في دوري الأبطال، وصنع 4 أهداف كذلك خلال هذه السلسلة.

- منذ بداية موسم 2018-19، أكثر 3 لاعبين قاموا بمراوغات ناجحة في دوري الأبطال هم ثلاثي باريس سان جيرمان (ميسي 124 – نيمار 110- مبابي 70).