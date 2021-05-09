مفاوضات دقيقة حول إمكانية نقل مباراة نهائي دوري الأبطال إلى إنكلترا

وسيجمع النهائي بين فريقين إنكليزيين وهما مانشستر سيتي وتشيلسي يوم 29 أيار/مايو، وكان من المفترض أن يقام في اسطنبول.



لكن أثيرت شكوك حول مقر المباراة بعد أن قررت الحكومة البريطانية وضع تركيا في قائمتها الحمراء للسفر مما يجعل من

المستحيل حضور الجماهير البريطانية.

وأبلغ جوف محطة “سكاي نيوز” بشأن المكان المحتمل للنهائي قائلاً: "توجد مفاوضات مفصلة حاليا".

وأضاف "يتحدث صديقي وزميلي وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن مع مسؤولين في الوقت الحالي ولا أريد المقاطعة لكنني أثق في أن الجماهير البريطانية ستحب مشاهدة النهائي هنا في بريطانيا".

