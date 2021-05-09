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الدوري الإنكليزي الممتاز
دوري أبطال أوروبا

مفاوضات دقيقة حول إمكانية نقل مباراة نهائي دوري الأبطال إلى إنكلترا

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قال وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني مايكل جوف اليوم الأحد إن هناك مفاوضات دقيقة تتم حاليا بشأن مكان المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

AFP

وسيجمع النهائي بين فريقين إنكليزيين وهما مانشستر سيتي وتشيلسي يوم 29 أيار/مايو، وكان من المفترض أن يقام في اسطنبول.  
  
 لكن أثيرت شكوك حول مقر المباراة بعد أن قررت الحكومة البريطانية وضع تركيا في قائمتها الحمراء للسفر مما يجعل من
 المستحيل حضور الجماهير البريطانية.  

  وأبلغ جوف محطة “سكاي نيوز” بشأن المكان المحتمل للنهائي قائلاً: "توجد مفاوضات مفصلة حاليا".  

وأضاف "يتحدث صديقي وزميلي وزير الثقافة والرياضة أوليفر دودن مع مسؤولين في الوقت الحالي ولا أريد المقاطعة لكنني أثق في أن الجماهير البريطانية ستحب مشاهدة النهائي هنا في بريطانيا".
 

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