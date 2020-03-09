مغامرة أتالانتا على موعد مع ربع نهائي أبطال أوروبا

وقطع أتالانتا شوطاً كبيراً إلى الدور المقبل بحسمه مباراة الذهاب، حيث أكرم الفريق الإيطالي وفادة ضيفه الإسباني 4-1.

وفجر أتالانتا مفاجأة من العيار الثقيل بحجزه بطاقته إلى الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى في دور المجموعات، بل أنّ غلته كانت نقطة واحدة في مبارياته الأربع الأولى، قبل أن يحقق فوزين متتاليين ويضمن المركز الثاني في مجموعته خلف مانشستر سيتي الإنكليزي.

ويدخل أتالانتا مباراته مع فالنسيا بمعنويات عالية عقب فوزه الكبير على مضيفه ليتشي 7-2 الأحد الماضي في الدوري المحلي، وهي المباراة الوحيدة التي خاضها النادي الإيطالي منذ مباراة ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية، بعدما تسبب فيروس كورونا باضطراب.



ويأمل أتالانتا في استغلال المعنويات المتراجعة للضيوف الذين حققوا فوزاً واحداً فقط في المباريات السبع الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها التعادل المخيب أمام ديبورتيفو ألافيس 1-1 الجمعة في الدوري المحلي.

وحذّر مدرب أتالانتا جان بييرو غاسبيريني لاعبيه من مباراة الإياب منذ نهاية الذهاب، بقوله: "نحن سعداء جداً بالتأكيد، نتيجة مثل هذه مريحة، ولكن هناك بعض المرارة بسبب الهدف الذي استقبلته شباكنا والفرص التي سمحنا للفريق الخصم بخلقها بعدما تقدمنا برباعية نظيفة".

من جهته، قال مدرب فالنسيا ألبرت سيلاديس "ستكون الأمور معقدة بالنسبة لنا، الخسارة قاسية ولكنها لا تعكس ما جرى على أرضية الملعب"، مضيفاً "النتيجة كبيرة جداً ولكن قلب الطاولة ليس مستحيلاً، لنرى ما سيحصل على ملعبنا، يجب فقط أن نلعب بشكل جيد على أرضنا".



فيروس كورونا في الواجهة

وتأتي مرحلة الإياب من هذا الدور على وقع المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تقام مباراة فالنسيا وأتالانتا من دون جمهور بقرار من وزير الصحة الإسباني سالفادور إليا.

وأكد الوزير في تصريح لوسائل الإعلام أنّ: "قرار (السلطات) هو أن هذه المسابقات يجب أن تقام بدون جمهور" كون إيطاليا هي البلد الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا.

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في أوروبا، إلى إلغاء أحداث رياضية أو إقامتها من دون جماهير، ومنها مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه دورتموند الألماني المقررة الأربعاء في باريس في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.