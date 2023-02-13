مصير كونتي على المحك عشية مواجهة ميلان

ويعود كونتي إلى إيطاليا بعد أسبوعين فقط من خضوعه لجراحة لإزالة المرارة في وطنه ومن المرجح أن تكون عودته غير مريحة مثل زيارته السابقة.

لم يكن كونتي سعيدا منذ مطلع الموسم وخرج بتصريحات انتقدت بشكل مبطن مجلس ادارة النادي ولن يكون مفاجئًا إذا قرر الانسحاب من تدريب الفريق اللندني الشمالي بنهاية عقده معه في حزيران/يونيو المقبل.

وأعرب كونتي عن استيائه من صفقات انتقال توتنهام بينما أوضح مرارا وتكرارا أنه يعتقد أنه من غير الواقعي توقع تنافس فريقه مع منافسيه في الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولا يزال توتنهام يلهث وراء أول لقب كبير له منذ عام 2008، كما أن العروض الهزيلة للفريق تحت قيادة كونتي لم تقنع الجماهير المحبطة بأنه الرجل الذي سينهي فترة الصيام.

وبلغ توتنهام الحضيض بخسارته المذلة أمام ليستر سيتي 1-4 السبت وجاءت هذه الخسارة بعد فوز لافت في الأسبوع الذي سبقه على مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي 1-صفر لهدافه التاريخي هاري كاين.

إصابات بالجملة



ولم تساعد الإصابات الكثيرة التي طالت الفريق في الآونة الأخيرة مع ابتعاد حارس مرماه الفرنسي هوغو لوريس لمدة ستة أسابيع على الأقل، ولاعب الوسط الأوروغوياني رودريغو بنتانكور حتى نهاية الموسم بالإضافة الى غياب ريان سيسينيون والمالي ايف بيسوما أيضا.

ولم يشارك كونتي في المؤتمر الصحافي الذي تلا مباراة ليستر سيتي بسبب العملية الجراحية التي خضع لها وأوكل المهمة الى مساعده كريستيان ستيليني الذي تحسر على استسلام توتنهام امام ليستر سيتي.

وقال ستيليني "على الفريق أن يغير شيئا ما. ليس فقط بشكل فردي. إنه يتعلق بالرغبة".

وأضاف "لا يوجد تفسير لأنه إذا كنت تعرف ما يحدث، يمكنك تغيير شيء ما. حدث هذا الامر أيضا الموسم الماضي عندما تغلبنا على مانشستر سيتي، ثم خسرنا أمام بيرنلي".

وتابع "أن تحافظ على مستوى مستقر هو اجراء طويل الامد. ولذا يتعين عليك ان تكون أفضل من ناحية الذهنية ومقاربة المباريات".

ويحتل توتنهام المركز الخامس في الدوري المحلي حاليا ويبتعد عنه نيوكاسل صاحب المركز الرابع آخر المتأهلين الى دوري الأبطال بفارق نقطتين فقط وبالتالي فالأمور ليست في غاية السوء اقله من ناحية النقاط.

سيثير الفشل في احتلال المراكز الأربعة الأولى تساؤلات حول ما إذا كان دانيال ليفي رئيس توتنهام سيرغب في الإبقاء على كونتي حتى لو أشار مدرب تشلسي السابق ويوفنتوس وإنتر ميلان إلى رغبته في البقاء.

في ظل هذه الخلفية المضطربة، قد يكون الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الطريقة الوحيدة لمعالجة جراح توتنهام.