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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة تشيلسي وليل | بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

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موعد مشاهدة مباراة تشيلسي وليل في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم | بث مباشر اليوم على beIN SPORTS

AFP

مشاهدة مباراة تشيلسي وليل في دوري الأبطال تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون المنقولة على beIN SPORTS، إذ يعوّل تشيلسي حامل اللقب على نجاعته ونظافة شباكه على أرضه عندما يستقبل الفريق الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم حلوله ثانياً في مجموعته خلف يوفنتوس، تمكن الفريق اللندني بقيادة المدرب الألماني توماس توخل من الفوز ثلاث مرات على أرضه دون أن تهتز شباكه، على كل من زينيت الروسي (1-صفر)، ومالمو السويدي (4-صفر) ويوفنتوس (4-صفر).

في المقابل، انتظر ليل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لضمان بطاقة التأهل للمرة الثانية، بفوزه على أرض فولفسبورغ الألماني 3-1 وصدارة مجموعته بفارق نقطة عن سالزبورغ النمسوي، في مجموعة ضعيفة نسبيا ضمت إشبيلية الإسباني.

موعد مباراة تشيلسي وليل 

موعد مباراة تشيلسي وليل هو اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعة المباراة في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تشيلسي وليل بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT  مع مزايا مشاهدة عديدة.

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي وليل في بث مباشر على قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM.

وتوفر beIN CONNECT العديد من المزايا لجماهيرها، كما تحتوي على باقات رياضية وترفيهية مختلفة تشمل كافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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