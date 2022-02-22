مشاهدة مباراة تشيلسي وليل في دوري الأبطال تعتبر من أهم مباريات اليوم التي ستكون المنقولة على beIN SPORTS، إذ يعوّل تشيلسي حامل اللقب على نجاعته ونظافة شباكه على أرضه عندما يستقبل الفريق الفرنسي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورغم حلوله ثانياً في مجموعته خلف يوفنتوس، تمكن الفريق اللندني بقيادة المدرب الألماني توماس توخل من الفوز ثلاث مرات على أرضه دون أن تهتز شباكه، على كل من زينيت الروسي (1-صفر)، ومالمو السويدي (4-صفر) ويوفنتوس (4-صفر).

في المقابل، انتظر ليل الجولة الأخيرة من دور المجموعات لضمان بطاقة التأهل للمرة الثانية، بفوزه على أرض فولفسبورغ الألماني 3-1 وصدارة مجموعته بفارق نقطة عن سالزبورغ النمسوي، في مجموعة ضعيفة نسبيا ضمت إشبيلية الإسباني.

موعد مباراة تشيلسي وليل

موعد مباراة تشيلسي وليل هو اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعة المباراة في بث مباشر حصرياً على قنوات beIN SPORTS.

إضافة إلى البث التلفزيوني، تبث beIN SPORTS مباراة تشيلسي وليل بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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